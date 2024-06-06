【最高デザイン】ヒステリック グラマー ベースボールキャップ ガールロゴ

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ご覧頂き誠にありがとうございます！【商品詳細】●カラー：ブラック●サイズ:ユニセックス フリー●状態:【B】◇新品未着用品・未使用品◇S:ほぼ新品紙タグなどはカットされていても見た目には新品、または、試着程度で使用感のない商品。◇A:非常に良い使用感はあるが使用も数回程度で非常に良い商品。◇B:良使用感はあるが、大きな汚れや色褪せ目立つダメージのない商品。◇C:可使用感があり、多少の汚れや色褪せもしくはダメージがあるが着用には問題のない商品。◇D:訳ありCの状態を下回る状態着用には支障はないがシーンを選ぶ商品。※状態は、独自の基準です。気になる点やご不明な点はコメントにてご質問下さい。また、あくまで古着ですのでUSED品にご理解のない方はご遠慮ください。商品の状態は写真にてご確認ください。⚠︎小さく畳んでの発送になります。畳みシワなどつく可能性があります。ご理解の程お願い致します。⚠︎ペット飼っていません。⚠︎タバコ吸いません。