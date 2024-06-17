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AIR JORDAN エアジョーダン Tシャツ ウィング 90s NIKE
商品番号 C12480584521
商品名

AIR JORDAN エアジョーダン Tシャツ ウィング 90s NIKE
ブランド名 ナイキ
特別価格 税込 5,160 円
在庫状況 あり

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商品詳細

AIRJORDANエアジョーダンTシャツ90svintagetshirt白タグナイキウィングマークジャンプマン【サイズ】XL2身幅約58×着丈約74×肩幅約51【カラー】ブラック×レッド【素材】コットン100%【商品説明】ナイキの白タグ（スウォッシュが刺繍)日本製シングルステッチです。バックプリントはありません。30年程前に購入し、数回着用した後保管していました。日本製で生地はしっかりしており、まだまだ着用していただけると思います。使用感色褪せ、虫喰いのような小さな穴が前後に数点あります。画像を確認して下さい。中古品のため、ノークレームノーリターンでお願いいたします。
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