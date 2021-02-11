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エルメスコインケース
商品番号 L64538685397
商品名

エルメスコインケース
ブランド名 エルメス
特別価格 税込 6,600 円
在庫状況 あり

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商品詳細

一枚革で作られたシンプルなコインケースです。ポケットにもいれやすく使用しやすく便利です。サイズw約8.5cm×H8cm開閉式スナップボタンです。参考上代50000万円カラー...ブラック素材...本革　返品不可
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