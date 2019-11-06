  • こだわり検索
ショッピングガイド
はじめてのお客様へ
ご利用ガイド
品質とサービス
コンシェルジュに相談
FAXでのご注文
【美品】メンズ ポールスミス Paul Smith ラウンドファスナー長財布
商品番号 K85025078610
商品名

【美品】メンズ ポールスミス Paul Smith ラウンドファスナー長財布
ブランド名 ポールスミス
特別価格 税込 7,740 円
在庫状況 あり

在庫状況について


数量：

ご購入前にご確認ください(商品・ブランドボックスについて)

返品・交換について

お気に入りに追加

お気に入り追加済

商品詳細

商品名:ポールスミスPaulSmithラウンドファスナー長財布カテゴリ:長財布性別:メンズ用色:シックなブラック系ブランド:高級ブランドPaulSmith商品の状態:ほぼ新品・非常に良好な状態付属の箱付き（箱も傷み無し）こちらはブランド「PaulSmith」のスタイリッシュな長財布で、質感高いブラックカラーが大人の男性にピッタリです。ラウンドファスナー式で中身が取り出しやすく、カードや現金の整理もしやすいです。【素材】:高級レザー【サイズ】:約縦10cm×約横20cm【内部構造】:カード収納×12,フリーポケット×2,ファスナー付き小銭入れ×1使用頻度はほぼ無し、短時間1度のみで使用せずクローゼットで眠っていたものを出品しました。大切に保管していましたので、状態は非常に良好です。クリスマスプレゼントにもオススメですシンプルで高級感のあるデザインは、ビジネスシーンやパーティーなど、様々な場面で活躍します。この機会にぜひご検討ください。※別サイトへ出品している商品もありますので、そちらで売れてしまった場合は出品を取り消す事があります。ポールスミスのショッパーも出品していますので、よければ閲覧ください(^^)※注意事項をプロフに記載しておりますので、必ずご承知おきください
http://narcologia.ru/goods/Sydney877549.html
http://narcologia.ru/goods/Addict919218.html
http://narcologia.ru/goods/septet195119.html

【美品】メンズ ポールスミス Paul Smith ラウンドファスナー長財布
ポールスミス Paul Smith メンズ 財布 長財布 ラウンドファスナー 革財布 ブラック M1A 4778 BMULTI

【美品】メンズ ポールスミス Paul Smith ラウンドファスナー長財布
ポールスミス メンズ 財布 長財布 ラウンドファスナー長財布 Paul Smith ブライトストライププラー サイフ レザー 牛革 プレゼント ブランド 正規品 新品 無料ラッピング 化粧箱と紙袋付き 873919 P647 BPS647 あす楽

【美品】メンズ ポールスミス Paul Smith ラウンドファスナー長財布
ポールスミス メンズ 財布 長財布 ラウンドファスナー長財布 Paul ...

【美品】メンズ ポールスミス Paul Smith ラウンドファスナー長財布
ポールスミス Paul Smith 財布 長財布 ラウンドファスナー メンズ ...

【美品】メンズ ポールスミス Paul Smith ラウンドファスナー長財布
ポールスミス 財布 Paul Smith メンズ 長財布 ファスナー長財布 ラウンドジップ ロングウォレット 本革 レザー うさぎ マーケトリーストライプラビット23SS 873920 BPS656 ブランド 正規品 新品 ギフト プレゼント 男性 彼氏

【美品】メンズ ポールスミス Paul Smith ラウンドファスナー長財布
ポールスミス Paul Smith シティエンボス ラウンドファスナー長財布 ...

【美品】メンズ ポールスミス Paul Smith ラウンドファスナー長財布
ポールスミス メンズ 財布 長財布 ラウンドファスナー長財布 Paul ...

【美品】メンズ ポールスミス Paul Smith ラウンドファスナー長財布
ポールスミス／Paul Smith 長財布 財布 ウォレット メンズ 男性 男性用レザー 革 本革 ネイビー 紺 P878 小銭入れあり ラウンドジップ ラウンドファスナー

【美品】メンズ ポールスミス Paul Smith ラウンドファスナー長財布
Amazon | Paul Smith (ポールスミス) ラウンドファスナー長財布 本革 ...

【美品】メンズ ポールスミス Paul Smith ラウンドファスナー長財布
Paul Smith ポール・スミス M1A4778 長財布ラウンドファスナー BLACK ...

【美品】メンズ ポールスミス Paul Smith ラウンドファスナー長財布
ポールスミス Paul Smith メンズ 財布 ポール・スミス レターズ ラウンドジップ 長財布　ブルー

【美品】メンズ ポールスミス Paul Smith ラウンドファスナー長財布
ポールスミス 財布 メンズ長財布 うさぎ Paul Smith マーケトリー ...

【美品】メンズ ポールスミス Paul Smith ラウンドファスナー長財布
ポールスミス Paul Smith 財布 長財布 メンズ レディース ラウンド ...

【美品】メンズ ポールスミス Paul Smith ラウンドファスナー長財布
ポールスミス／Paul Smith 長財布 財布 ウォレット メンズ 男性 男性用レザー 革 本革 ネイビー 紺 WTXC4609 W920 MULTI STRIPE マルチストライプ レインボーストライプ ユニセックス 男女兼用 ラウンドジップ ラウンドファスナー 定番

【美品】メンズ ポールスミス Paul Smith ラウンドファスナー長財布
[ポール・スミス] 名入れ可 マーケトリーストライプラビット ラウンドファスナー 長財布 小銭入れ 付き メンズ ロング ウォレット 純正 化粧箱 ショップバッグ 付き 873920 BPS656 セット品 (ダークグリーン：名入れなし)

この商品をチェックした人は、こんな商品もチェックしています

ワイルドストロベリー にはこのような商品もございます

narcologia.ru