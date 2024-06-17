J.W.Anderson ストラップ付きウォレット　財布

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商品詳細
JWAndersonストラップ付きウォレット 財布ジェイダブリューアンダーソン定価4万円程color:brownブラウン 茶新宿伊勢丹で購入しました。気になる部分は伝えていただければ写真追加します。中古品なので神経質な方はご遠慮下さい。カラー···ブラウン素材···本革財布形···二つ折り
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