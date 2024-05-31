HYSTERIC GLAMOUR Tシャツ ヒスガール ブラック L

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ご覧頂きありがとうございますヒステリックグラマーのTシャツになります。【ブランド】ヒステリックグラマー【アイテム】Tシャツ/半袖【カラー】ブラック【サイズ】L肩幅 40㎝身幅 50.5㎝着丈 67.5㎝素人採寸なので多少の誤差はお許し下さい。画像判断でお願い致します。もし追加の画像が必要であればコメント下さい。