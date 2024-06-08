BEAUTY\u0026YOUTH チェックストール

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商品詳細
ご覧いただきましてありがとうございます。ビューティー\u0026ユースのチェックストールになります。使用回数は2回で目立った傷や汚れはございません。※タグ、洗濯表記のシールは剥がしたためございません。BEAUTY\u0026YOUTHチェックストールカラー：ホワイト×レッド×グレーサイズ全長182㎝幅60㎝フリンジ3㎝定価 9,180円ご検討よろしくお願いいたします。ユナイテッドアローズ、ビームス、ジャーナルスタンダード、トゥモローランド、エンジ二アードガーメンツ、オーラリー、コモリ、オーベルジュ、ヴィンテージ、ビンテージ、アンフィル、ヤエカ、サカイ、グラフペーパー、ダイワピアUNITEDALLOWSBEAMSJOURNALSTANDARDTOMORROWLANDENGINEERDGARMENTSAURALEECOMOLIAUBERGEVINTAGEunfilyaecasacaigraphpaperdaiwapier39などが好きな方にオススメです。
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