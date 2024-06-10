CLUB HONEST BOY MOCK T-SHIRTS モックネックTシャツ

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今回のコラボレーションのために特別に作られた、架空のゴルフクラブ『CLUBHONESTBOY®』のグラフィックモックネックTシャツ。「HYPEGOLFONLINESTORE」でしか手に入らないアイテムです。【HONESTBOY®】2015年より始動するNAOTO（EXILE/三代目JSOULBROTHERS）がディレクションを務めるブランド「HONESTBOY®（オネストボーイ）」。ライフスタイルのトータルコレクションを提案したり、様々なコラボレーションをお披露目するなど、HONESTBOY®のエッセンスを人々の生活に加えることで、世の中がより豊かになるような活動をしている。コットン100%中国M着丈73肩幅47.5バスト110そで丈26【モデル着用サイズ】MEN：身長180cm 着用サイズLモックネック ハイネック オレンジ orangeなおと ナオト EXILEオネストボーイ HYPEGOLFハイプゴルフ CLUBHAUSクラブハウスゴルフウェア 完売品柄・デザイン···プリント（ロゴなど）カラー···オレンジ袖丈···半袖ネック···ハイネック季節感···春、夏、秋