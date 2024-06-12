フェラガモ Ferragamo メンズ ネクタイ ブラウン系 花柄 シルク 絹

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ご覧いただきありがとうございます。(ブランド)Ferragamo(サルヴァトーレフェラガモ)(カラー)ブラウン系(素材)シルク100%(サイズ)長さ:146.5cm幅:8.5cm※素人採寸のため多少の誤差がある可能性があります。あらかじめご了承ください。(状態)ネクタイ内側下部にタイピンの穴があいていますが、使用に差し支えありません。それ以外は目立ったシミや汚れもなく、比較的状態は良い方だと思います。(説明)クローゼットにて保管していました。送料の関係上、折りたたんで発送しますのであらかじめご了承ください。(注意事項)中古品ですので、気になる方はご購入お控えください。