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フェラガモ Ferragamo メンズ ネクタイ ブラウン系 花柄 シルク 絹
商品番号 W20858581069
商品名

フェラガモ Ferragamo メンズ ネクタイ ブラウン系 花柄 シルク 絹
ブランド名 Wswirl
特別価格 税込 1,800 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ご覧いただきありがとうございます。(ブランド)Ferragamo(サルヴァトーレフェラガモ)(カラー)ブラウン系(素材)シルク100%(サイズ)長さ:146.5cm幅:8.5cm※素人採寸のため多少の誤差がある可能性があります。あらかじめご了承ください。(状態)ネクタイ内側下部にタイピンの穴があいていますが、使用に差し支えありません。それ以外は目立ったシミや汚れもなく、比較的状態は良い方だと思います。(説明)クローゼットにて保管していました。送料の関係上、折りたたんで発送しますのであらかじめご了承ください。(注意事項)中古品ですので、気になる方はご購入お控えください。
http://narcologia.ru/goods/freshman128056.html
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http://narcologia.ru/goods/recommended313690.html
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