Whitehouse Cox メッシュベルト ブラウン サイズ32/80

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商品詳細
2022末で生産終了となってしまったホワイトハウスコックスのアイテム。大定番レザーメッシュベルトになります。WhitehouseCox(ホワイトハウスコックス)のレザーメッシュベルトです。サイズ32/80、カラーはブラウンになります。バックル部分は酸化して少しくすみがありますが、磨いていただければ綺麗になるかと思います。ベルト幅32mmバックル込み全長107cmカラー···ブラウン素材···本革
http://narcologia.ru/goods/marshal985980.html
http://narcologia.ru/goods/freshman299456.html
http://narcologia.ru/goods/Sydney507449.html
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ホワイトハウスコックス メッシ ベルト レザー 32 80 茶 - ベルト
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Whitehouse Cox ホワイトハウスコックス メッシュベルト - tocotocotea.com