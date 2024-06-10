ルイ・ヴィトン エシャルプ・モノグラム グラディエント グラデーション マフラー

[商品名】LOUISVUITTONルイ・ヴィトンエシャルプ・モノグラムグラディエントユニセックス男女兼用マフラー[商品説明]ヴィトンの高級マフラー「エシャルプ・モノグラムグラディエント」モノグラムロゴマークが途中から薄くなり、中間で無くなるグラディエント！フリンジ仕様大人可愛いデザインです！全体を撮れなかったので、イメージ画像載せてます！グラデーションになっていてオシャレ！【ブランド】LOUISVUITTON【品番】M78506【色】グレー×ネイビーブルーマリーヌ【素材】カシミヤ50%ウール50%【サイズ】約W35×H190cm(フリンジ含まず)フリンジ約8cm【状態】使用感あまりなく美品です。性質上、多少毛羽立ちはあるかと思いますが比較的綺麗な状態です。目立つ毛玉とかも特になく良好です。[付属品]特になし✡即購入の方は本体のみの発送となります。箱とショッパーは必要ならお付けする事はは可能です。(綺麗な状態の物)必要な方は送料かさむ為プラス2000円となります。＊購入前に必ずコメントください。[購入場所]商品は専門家による鑑定済みの品を業者間オークション等から集めています（AACD日本流通自主管理協会EcoRing・AUCNETJBA日本ブランドオークションなど）プロによる真贋判定済みの商品です。万が一正規品でないと判明した場合は速やかに送料含めご返金させて頂きます。023



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