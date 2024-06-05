BON JOVI ボンジョビ タイダイTシャツXL 2001

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BONJOVIボンジョビCRUSHTOURWORLDTOUR2001タイダイTシャツタグ FRUITOFTHELOOMLofteezフルーツオブザルームMADEINHONDURASサイズ XL裾、袖はダブルステッチ着丈77cm身幅57cm肩幅52cm状態は全体的に使用感があり少しヨレてて褪色して薄い色になってます首まわりはそんなにヨレてなくてまだしっかりしてます生地は硬めの質感でまだしっかりしてますが全体的にケバ立ちがありますプリントはキレイに残ってますが色は薄くなってますバックプリントのライブ会場の地名がナナメにズレてる部分あります（おそらく製造過程でプリントする時にシワがある状態のままプリントしたからズレたのかと思います）右脇に穴1個あります写真で確認お願いします古着やビンテージバンドtシャツに理解あるかたのご購入をお願いしますライブtシャツバンドtシャツビンテージNIRVANAニルバーナgunsn'rosesガンズアンドローゼズMETALLICAメタリカoasisオアシスレッチリローリングストーンズフェスサマソニフジロック袖丈···半袖柄・デザイン···プリント（ロゴなど）季節感···夏