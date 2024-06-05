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BON JOVI ボンジョビ タイダイTシャツXL 2001
商品番号 N30188927254
商品名

BON JOVI ボンジョビ タイダイTシャツXL 2001
ブランド名 フルーツオブザルーム
特別価格 税込 4,264 円
在庫状況 あり

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商品詳細

BONJOVIボンジョビCRUSHTOURWORLDTOUR2001タイダイTシャツタグ　FRUITOFTHELOOMLofteezフルーツオブザルームMADEINHONDURASサイズ　XL裾、袖はダブルステッチ着丈77cm身幅57cm肩幅52cm状態は全体的に使用感があり少しヨレてて褪色して薄い色になってます首まわりはそんなにヨレてなくてまだしっかりしてます生地は硬めの質感でまだしっかりしてますが全体的にケバ立ちがありますプリントはキレイに残ってますが色は薄くなってますバックプリントのライブ会場の地名がナナメにズレてる部分あります（おそらく製造過程でプリントする時にシワがある状態のままプリントしたからズレたのかと思います）右脇に穴1個あります写真で確認お願いします古着やビンテージバンドtシャツに理解あるかたのご購入をお願いしますライブtシャツバンドtシャツビンテージNIRVANAニルバーナgunsn'rosesガンズアンドローゼズMETALLICAメタリカoasisオアシスレッチリローリングストーンズフェスサマソニフジロック袖丈···半袖柄・デザイン···プリント（ロゴなど）季節感···夏
http://narcologia.ru/goods/scissoring706896.html
http://narcologia.ru/goods/organization220862.html
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