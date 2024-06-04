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ディズニー クルーズライン アクアダック ドナルドダック ぶち抜き Tシャツ
商品番号 R84837187169
商品名

ディズニー クルーズライン アクアダック ドナルドダック ぶち抜き Tシャツ
ブランド名 ディズニー
特別価格 税込 4,787 円
在庫状況 あり

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商品詳細

品番：BA1990カラー：ホワイト素材：コットン100％状態：古着/USED特に着用に大きな問題はございません。※海外で仕入れたUSED・古着となりますので検品時に目立ちにくいと判断した薄シミ・ピンホールなどについては説明を省略させて頂く場合がございますので予めご了承ください。サイズ：表記XL着用感XL程度肩幅約56.5cm(肩から肩までの長さ)身幅約59.5cm(脇下から脇下までの長さ)袖丈約22cm(肩から袖先までの長さ)着丈約74.5cm(首元から裾までの長さ)裄丈約--cm(首元から袖先までの長さ）※多少の誤差はご了承ください。☆全品クリーニング済み☆しっかり梱包☆購入から遅くても3日以内に発送（基本的に翌日発送します）ディズニークルーズラインアクアダックドナルドダックぶち抜きキャラクターTシャツメンズXL大きいサイズDisneyディズニーランド古着ーーーーーーーー【割引きについて】ーーーーーーーーフォロワー様は【300円】のお値引きリピーター様は【500円】お値引き致します購入前に【フォロー割希望】or【リピーター割希望】とだけコメント頂ければ専用と金額の変更を致します。※まとめ割2枚以上購入でさらに100円割引致します。（フォロー、リピーター割と併用可）※取り置きはリピーター様のみとなります。ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーフォローに伴う通知は［設定］→［お知らせ設定］にて変更が可能です！！◆Tシャツ検索:#USA古着Tシャツ◆キャラT検索:#USA古着キャラT◆全商品検索:#USA古着専門店
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