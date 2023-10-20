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【極美品】ジャンニヴェルサーチ　ベルト　黒　ブラック　レザー　シルバー
商品番号 L17074076125
商品名

【極美品】ジャンニヴェルサーチ　ベルト　黒　ブラック　レザー　シルバー
ブランド名 ジャンニヴェルサーチェ
特別価格 税込 4,950 円
在庫状況 あり

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商品詳細

★ご覧頂き誠に有難うございます★【商品状態】外観：使用感をほぼ感じない綺麗な状態を保っております。【仕様】サイズ：幅3センチ　ウエスト約90〜100、5穴カラー：ブラック付属品：なし※本商品は大手ブランドオークションより購入した、《確実正規品》です。真贋済みですので、安心してお買い求め下さい★【送料】無料【配送について】入金確認後、1〜2日で発送致します。★最後までご覧頂き誠に有難う御座いました！お品物によってはお値段交渉等も受け付けておりますので、お気軽にご相談ください★M360
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