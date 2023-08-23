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バレンシアガ財布CASH SQUARE FOLDED ウォレット
商品番号 O50158886238
商品名

バレンシアガ財布CASH SQUARE FOLDED ウォレット
ブランド名 バレンシアガ
特別価格 税込 7,560 円
在庫状況 あり

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商品詳細

付属品写真の全て1ヶ月ぐらい利用しましたカードホルダータイプです。Coinが入れるタイプを買ったのでこちらのアイテムいらなくなって出品します。カラー···ブラック財布形···二つ折り素材···本革
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