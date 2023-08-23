バレンシアガ財布CASH SQUARE FOLDED ウォレット

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商品詳細
付属品写真の全て1ヶ月ぐらい利用しましたカードホルダータイプです。Coinが入れるタイプを買ったのでこちらのアイテムいらなくなって出品します。カラー···ブラック財布形···二つ折り素材···本革
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