★GOODENOUGH★グッドイナフ★半袖Tシャツ★ボーダー★L★灰×青★

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即購入歓迎です！コメントにすぐ返答出来ないことが多いと思いますのでご理解くださいませ。【GOODENOUGH（グッドイナフ）】ボーダーTシャツ【サイズ】L肩幅：52cm身幅：55cm着丈：70cm素人寸法ですので、多少の誤差はご了承下さい。【カラー】グレー×ブルー【素材】コットン:100%【状態】2-3回着用したと思います。結構前の商品ですので、気付かない経年劣化があればご了承下さい。素人保管、中古品にご理解いただいた上でご購入ください。発送は簡易包装で行います。#送料無料柄・デザイン···ボーダー袖丈···半袖ネック···クルーネックカラー···グレーカラー···ブルー