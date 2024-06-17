NEW ERA ニューエラ STAR WARS 59FIFTY 7 1/4

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商品詳細
ブランド名：NEWERAニューエラ■商品名：帽子、キャップ■サイズ：71/457.7cmニューエラの正規ショップで購入し、数回 使用して、クローゼットに保管しておりました。角度によってつばの内側が白っぽく見えます。帽子内側の金具が少しくすんでいます。写真をご覧ください。中古品とご理解頂ける方、よろしくお願いします。カラー···ブラック形···ベースボール
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