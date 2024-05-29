

極美品✨ルイ ヴィトン✨ エピ ポルトフォイユ サラ ブラック 長財布 極美品✨ルイ ヴィトン✨ エピ ポルトフォイユ サラ ブラック 長財布



極美品✨ルイ ヴィトン✨ エピ ポルトフォイユ サラ ブラック 長財布 極美品✨ルイ ヴィトン✨ エピ ポルトフォイユ サラ ブラック 長財布



極美品✨ルイ ヴィトン✨ エピ ポルトフォイユ サラ ブラック 長財布 極美品✨ルイ ヴィトン✨ エピ ポルトフォイユ サラ ブラック 長財布



極美品✨ルイ ヴィトン✨ エピ ポルトフォイユ サラ ブラック 長財布 極美品✨ルイ ヴィトン✨ エピ ポルトフォイユ サラ ブラック 長財布



極美品✨ルイ ヴィトン✨ エピ ポルトフォイユ サラ ブラック 長財布 極美品✨ルイ ヴィトン✨ エピ ポルトフォイユ サラ ブラック 長財布



極美品✨ルイ ヴィトン✨ エピ ポルトフォイユ サラ ブラック 長財布 極美品✨ルイ ヴィトン✨ エピ ポルトフォイユ サラ ブラック 長財布



極美品✨ルイ ヴィトン✨ エピ ポルトフォイユ サラ ブラック 長財布 極美品✨ルイ ヴィトン✨ エピ ポルトフォイユ サラ ブラック 長財布



極美品✨ルイ ヴィトン✨ エピ ポルトフォイユ サラ ブラック 長財布 極美品✨ルイ ヴィトン✨ エピ ポルトフォイユ サラ ブラック 長財布



極美品✨ルイ ヴィトン✨ エピ ポルトフォイユ サラ ブラック 長財布 極美品✨ルイ ヴィトン✨ エピ ポルトフォイユ サラ ブラック 長財布



極美品✨ルイ ヴィトン✨ エピ ポルトフォイユ サラ ブラック 長財布 極美品✨ルイ ヴィトン✨ エピ ポルトフォイユ サラ ブラック 長財布



極美品✨ルイ ヴィトン✨ エピ ポルトフォイユ サラ ブラック 長財布 極美品✨ルイ ヴィトン✨ エピ ポルトフォイユ サラ ブラック 長財布



極美品✨ルイ ヴィトン✨ エピ ポルトフォイユ サラ ブラック 長財布 極美品✨ルイ ヴィトン✨ エピ ポルトフォイユ サラ ブラック 長財布



極美品✨ルイ ヴィトン✨ エピ ポルトフォイユ サラ ブラック 長財布 極美品✨ルイ ヴィトン✨ エピ ポルトフォイユ サラ ブラック 長財布



極美品✨ルイ ヴィトン✨ エピ ポルトフォイユ サラ ブラック 長財布 極美品✨ルイ ヴィトン✨ エピ ポルトフォイユ サラ ブラック 長財布



極美品✨ルイ ヴィトン✨ エピ ポルトフォイユ サラ ブラック 長財布 極美品✨ルイ ヴィトン✨ エピ ポルトフォイユ サラ ブラック 長財布

✴︎商品について✴︎【ブランド】LouisVuitton【商品名】ポルトフォイユサラ【柄・カラー】エピ ブラック【サイズ】約10cm×約19cm×約2cm【付属品】なし【仕様】カード入れ×2オープンポケット×2小銭入れ【シリアルナンバー】MI1923【購入元】エコリング ✴︎状態について✴︎■状態極美品■角スレなし■糸ほつれなし■大きなスレ傷なし■型崩れなし■革さけなし■シボくっきり■ベタつきなしその他、特に大きな傷などなく使用感も少なく非常に綺麗な状態です♪細心の注意を払ってクリーニング、メンテナンスしておりますが、あくまでも「中古品」というお品になりますのでご理解頂けますよう宜しくお願い致します気になる点などご不明点はしっかりコメント返させて頂きます発送方法ネコポスカラー...ブラック財布形...長財布素材...本革AB0594