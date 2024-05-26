プラダ　ネクタイ　ネイビー

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商品詳細
プラダのネイビーにホワイトのドットがあしらわれた細身のネクタイとなります。勤務する業界が変わり、ネクタイをする機会が減ったので出品します。アウトレットで購入したため一部ミスプリントがあります。(写真4枚目を参照ください)
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