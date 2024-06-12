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NIKE BLAZER MID 77 PREMIUM⭕️27cm ナイキスニーカー
商品番号 N87263676879
商品名

NIKE BLAZER MID 77 PREMIUM⭕️27cm ナイキスニーカー
ブランド名 ナイキ
特別価格 税込 2,340 円
在庫状況 あり

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商品詳細

‼️期間限定セール対象‼️数日後に9,900円に戻します‼️数量限定‼️激安特価‼️早い者勝ち‼️✅即購入⭕️✅購入元：ナイキストア✅新品未使用タグ付き箱なし簡易包装※コメントいただければ、元箱付き無料‼✅定価：14,300円✅品番：DV0796001✅カラー：ブラック黒色×バールアイボリー×スタジアムグリーン⭐️サイズ：27cm★緊急入荷‼️限定1点‼️※コメントいただければ、25cm25.5cm26cm26.5cm27cm27.5cm28cm28.5cm29cm29.5cmもご用意可能NIKEBLAZERMID77PRMPREMIUMナイキブレーザーミッド77プレミアム⭕他のシューズこちら→#ないきまるしょっぷアメリカ・オレゴン州をホームとするNBAのチーム\"PORTLANDTRAILBLAZERS\"の名前を冠するNIKE初のSWOOSHを携えたバスケットボールシューズ「BLAZER」は1972年に誕生しました。現在はストリートからスケートボードまで幅広い世代まで愛されている名作シューズです。今作は1977年当時のディティールをそのままにスムースレザーでアッパーを構築。ヒールにはタータンチェック柄を用いた1足です。ジョーダンダンクSBブレーザーブレザーエアフォース1ヴェイパーエアマックスだけでなく、supreme（シュプリーム）やTHENORTHFACE（ザノースフェイス）好きの方にもオススメ！#ナイキ#NIKE#ブレーザー◼対象メンズ◼カテゴリカジュアルシューズナイキスニーカー運動靴◼用途タウンユースデイリーユース普段履きスポーツジムフィトネストレーニングウォーキングジョギングランニング
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