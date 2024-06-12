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完売品　New Era 59FIFTY マーリンズ 7 5/8
商品番号 L61805102173
商品名

完売品　New Era 59FIFTY マーリンズ 7 5/8
ブランド名 ニューエラ
特別価格 税込 2,582 円
在庫状況 あり

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商品詳細

※値下げ不可◆即購入大歓迎！まとめ買い値引き対応可能です。大人気のマーリンズの希少なキャップになります球団ロゴにチェーンステッチを採用したシリーズ。ライトサイドに記念パッチ、リアには優勝回数と球団に関連するアートワークをレイアウトしています。✨当方全て宅配便コンパクトのみでの発送とさせて頂きます（＋500円で60サイズへの変更も可能です）75/8（60.6cm）定価:8030円マーリンズ希少　レア　MLBメジャー野球　アメカジヴィンテージ　vintage
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