井上尚弥後援会キャップ

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商品詳細
井上尚弥後援会キャップ7/25開催WBCWBO世界スーパーバンタム級タイトルマッチスティ―ブン·フルトンvs井上尚弥会場限定品です購入して袋に入れて保存していたので状態は良く美品です！カラーブラックサイズフリー是非ともご検討ください
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