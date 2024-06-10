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ヴィンテージ クリスチャンディオール アメリカヴィンテージ ネクタイ
商品番号 C15450063202
商品名

ヴィンテージ クリスチャンディオール アメリカヴィンテージ ネクタイ
ブランド名 Cswirl
特別価格 税込 1,575 円
在庫状況 あり

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商品詳細

寸法・状態は必読です。カテゴリのサイズは参考にしないようお願いします。[概要]-上質感のあるとても素敵なシルクが使われた一本です。[状態]剣先付近に目立たない着色が見られるほかは良好です。[サイズ][備考]##phot02357
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