ヴィンテージ クリスチャンディオール アメリカヴィンテージ ネクタイ ...

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商品詳細
寸法・状態は必読です。カテゴリのサイズは参考にしないようお願いします。[概要]-上質感のあるとても素敵なシルクが使われた一本です。[状態]剣先付近に目立たない着色が見られるほかは良好です。[サイズ][備考]##phot02357
http://narcologia.ru/goods/composite201954.html
http://narcologia.ru/goods/peroration308015.html
http://narcologia.ru/goods/sci-fi47647.html
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