レア！　ポロラルフローレン　アリゲーターベルト　シルバー925バックル

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商品詳細
ポロラルフローレンのアリゲーターベルトです。シルバー925バックルでとても高級感があります。刻印はありませんがシルバーバックルである事でクロコダイルかアリゲーターと思われます。ほぼ未使用なのでとても状態が良く気持ちよくお使い頂けます。ラルフローレンがお好きでヴィンテージにご理解ある方に。ベルト長さ 約94センチベルト中穴 約80センチベルト巾 約2.8センチ素材···本革カラー···ブラウン素材···本革カラー···ブラウン素材···本革カラー···ブラウン
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