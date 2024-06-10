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レア！　ポロラルフローレン　アリゲーターベルト　シルバー925バックル
商品番号 R56013931790
商品名

レア！　ポロラルフローレン　アリゲーターベルト　シルバー925バックル
ブランド名 ポロラルフローレン
特別価格 税込 22,040 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ポロラルフローレンのアリゲーターベルトです。シルバー925バックルでとても高級感があります。刻印はありませんがシルバーバックルである事でクロコダイルかアリゲーターと思われます。ほぼ未使用なのでとても状態が良く気持ちよくお使い頂けます。ラルフローレンがお好きでヴィンテージにご理解ある方に。ベルト長さ　　約94センチベルト中穴　　約80センチベルト巾　　　約2.8センチ素材···本革カラー···ブラウン素材···本革カラー···ブラウン素材···本革カラー···ブラウン
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