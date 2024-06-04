貴重　ベルト用バックル　1956年の成人式お祝品

ご覧いただきありがとうございます。 知り合いの方から入手しました。埼玉県幸手市1956年の成人式での記念品となるようです。経年による劣化ございます(特に裏面)。 半世紀前の貴重品です。 何か幸手市にご縁がある方等いかがでしょうか。 らくらくメルカリ便又はゆうゆうメルカリ便使用予定です(どちらで発送するかはこちらへ一任下さ)。◎他にもレトロな物を出品しております。下記から是非ご覧下さい。 #retroka#コレクション#故郷#ふるさと#メモリー



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