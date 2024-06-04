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貴重　ベルト用バックル　1956年の成人式お祝品
商品番号 O82759138387
商品名

貴重　ベルト用バックル　1956年の成人式お祝品
ブランド名 Oswirl
特別価格 税込 1,632 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ご覧いただきありがとうございます。　知り合いの方から入手しました。埼玉県幸手市1956年の成人式での記念品となるようです。経年による劣化ございます(特に裏面)。　半世紀前の貴重品です。　何か幸手市にご縁がある方等いかがでしょうか。　らくらくメルカリ便又はゆうゆうメルカリ便使用予定です(どちらで発送するかはこちらへ一任下さ)。◎他にもレトロな物を出品しております。下記から是非ご覧下さい。　#retroka#コレクション#故郷#ふるさと#メモリー
http://narcologia.ru/goods/browse349291.html
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