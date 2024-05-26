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✨️ズッカ柄✨️ FENDI ネクタイ 高級感 ストライプ 光沢 シルク100％
商品番号 O61776573396
商品名

✨️ズッカ柄✨️ FENDI ネクタイ 高級感 ストライプ 光沢 シルク100％
ブランド名 フェンディ
特別価格 税込 1,944 円
在庫状況 あり

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商品詳細

付属品はございません。ネクタイのみになります。➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ご覧いただきありがとうございます♪他にも高級ネクタイをお安く、沢山販売しておりますので、良ければ見てみて下さい✨→#ウンパルンパの部屋2商品以上購入(同梱発送時)でお得な割引をさせていただきます♪➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖高級ブランドのネクタイは付けただけで気分が上がりますよ^^✨人気ブランドのため、お早目にご購入くださいませ！☆brandFENDIフェンディ☆colour紺　青　ネイビー　ブルー　☆designズッカ柄　ドット柄　肉厚　高級感　☆material高級シルク　100%☆size剣先　:約9.5cm(素人寸法)☆condition✨USED✨商品です。自宅保管ですので、お気になる方はご遠慮くださいませ。必ずお写真を見てご判断くださいますようお願い致します。⭐︎購入先：ブランド鑑定済みのネットショップ➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖当ショップでは、ルイ・ヴィトン(LOUISVUITTON)バレンシアガ(BALENCIAGA)グッチ(GUCCI)イヴ・サンローラン(YSL)PaulSmith(ポールスミス)dunhill(ダンヒル)burberry(バーバリー)CalvinKlein(カルバンクライン)ChristianDior(クリスチャンディオール)GIVENCHY(ジバンシイ)CELINE(セリーヌ)LANVIN(ランバン)VivienneWestwood(ヴィヴィアンウエストウッド)など、まだまだたくさん販売していきます！是非タグから覗いてみて下さい。➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖#パーティー#忘年会#新年会#同窓会#結婚式#二次会#卒園式#入園式#卒業式#入学式#バレンタイン#ホワイトデー#誕生日#プレゼント#ギフト#ビジネス総柄ストライプ柄バロック柄ドット柄色総柄デルカ柄ズッカ柄ペイズリー柄
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