ガンプラ　MG ガンダム　AGE2マグナム

■製作状態■素組みカット跡 ニッパーシール 貼り付け済み ■素材の状態■素材状態 よい 埃付着多少関節状態 よい■付属品■手首の差し替え 欠損ビームサーベルエフェクト 欠損■説明書■なしチェックはしていますが、見落とし等あるかもしれません。購入前に念のため画像からご確認ください。以下、検索用に使って下さい。#ガンプラ黒豆#ガンプラ黒豆MG



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