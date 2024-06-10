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ガンプラ　MG ガンダム　AGE2マグナム
商品番号 N90498897566
商品名

ガンプラ　MG ガンダム　AGE2マグナム
ブランド名 Nsmall
特別価格 税込 2,457 円
在庫状況 あり

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商品詳細

■製作状態■素組みカット跡　ニッパーシール　貼り付け済み　■素材の状態■素材状態　よい　埃付着多少関節状態　よい■付属品■手首の差し替え　欠損ビームサーベルエフェクト　欠損■説明書■なしチェックはしていますが、見落とし等あるかもしれません。購入前に念のため画像からご確認ください。以下、検索用に使って下さい。#ガンプラ黒豆#ガンプラ黒豆MG
http://narcologia.ru/goods/recuperation614321.html
http://narcologia.ru/goods/financier346460.html
http://narcologia.ru/goods/evaporation263324.html

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