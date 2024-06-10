ガンプラ　MG ガンダム　AGE2マグナム

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商品詳細
■製作状態■素組みカット跡 ニッパーシール 貼り付け済み ■素材の状態■素材状態 よい 埃付着多少関節状態 よい■付属品■手首の差し替え 欠損ビームサーベルエフェクト 欠損■説明書■なしチェックはしていますが、見落とし等あるかもしれません。購入前に念のため画像からご確認ください。以下、検索用に使って下さい。#ガンプラ黒豆#ガンプラ黒豆MG
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http://narcologia.ru/goods/financier346460.html
http://narcologia.ru/goods/evaporation263324.html
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