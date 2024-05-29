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DiorHomme/ディオールオム 定番Bee半袖カットソー白XXS
商品番号 V16656280591
商品名

DiorHomme/ディオールオム 定番Bee半袖カットソー白XXS
ブランド名 ディオールオム
特別価格 税込 5,405 円
在庫状況 あり

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商品詳細

DIORHOMMEの定番Bee半袖カットソーです。7〜8年ほど前に伊勢丹メンズ館で購入後、数回のみ着用し、保管していました。光沢のあるコットン素材で、目立った傷はなく、美品です。定価は5万強だったと記憶しています。カラー：白サイズ：XXS寸法：着丈61、肩幅42、身幅48、袖丈15カラー···ホワイト袖丈···半袖柄・デザイン···無地ネック···Vネック季節感···春、夏、秋
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