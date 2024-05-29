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- DiorHomme/ディオールオム 定番Bee半袖カットソー白XXS
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商品詳細
DIORHOMMEの定番Bee半袖カットソーです。7〜8年ほど前に伊勢丹メンズ館で購入後、数回のみ着用し、保管していました。光沢のあるコットン素材で、目立った傷はなく、美品です。定価は5万強だったと記憶しています。カラー：白サイズ：XXS寸法：着丈61、肩幅42、身幅48、袖丈15カラー···ホワイト袖丈···半袖柄・デザイン···無地ネック···Vネック季節感···春、夏、秋
http://narcologia.ru/goods/cowpox845039.html
http://narcologia.ru/goods/mythic557335.html
http://narcologia.ru/goods/secretarial531416.html
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