DiorHomme/ディオールオム 定番Bee半袖カットソー白XXS

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DIORHOMMEの定番Bee半袖カットソーです。7〜8年ほど前に伊勢丹メンズ館で購入後、数回のみ着用し、保管していました。光沢のあるコットン素材で、目立った傷はなく、美品です。定価は5万強だったと記憶しています。カラー：白サイズ：XXS寸法：着丈61、肩幅42、身幅48、袖丈15カラー···ホワイト袖丈···半袖柄・デザイン···無地ネック···Vネック季節感···春、夏、秋