90s NIKE キャップ ネオンピンク

おそらく90年代頃のNIKEのキャップ。ピンクに黒のプリントロゴ。使用感、汚れは見られますが、なかなかレアな存在感抜群の1着です。頭周り約55〜61cm(数値はおおよそ、素人による平置き採寸)状態は画像をご確認下さい。あくまでusedですので、その特性をご理解頂ける方のみご購入をお願い致します。送料込みでの出品ですので、送料を抑える為コンパクトに畳んだ状態での梱包となる場合がございます。予めご了承下さいませ。ダメージ等は記載もしくは画像掲載するようにしていますが、見逃しがある場合もございますので、神経質な方はご遠慮下さい。その他何かご質問がございましたらご遠慮なくお問い合わせ下さいませ。NIKEWORLDCAMPUSピンク ブラック蛍光90s90年代スナップバック6パネルベースボールキャップ古着アメリカUSAVINTAGEヴィンテージビンテージOLDオールドLLBeanエルエルビーンEddieBauerエディバウアーRalphLaurenラルフローレンBrooksBrothersブルックスブラザーズGapギャップLANDS'ENDランズエンドJCREWジェイクルーpatagoniaパタゴニアColumbiaコロンビアTHENORTHFACEザノースフェイスLACOSTEラコステ FREDPERRYフレッドペリー NIKEナイキadidasアディダスChampionチャンピオン 等出品中



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