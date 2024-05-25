ジャニーズJr わっしょいCAMP! Tシャツ スカイブルー

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商品詳細
スカイブルー（水色）のTシャツになります。新品未開封未使用になります。即購入OKです二つ折りにして発送いたします。袋に汚れが多少ございますが、中身は問題ありません。一度人の手に渡ったものになりますので、神経質な方は購入をお控えください。#わっしょいcamp#Tシャツ#ジャニーズJr.#ジャニーズ
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