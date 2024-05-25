★定価3,9万円★ HOORSENBUHS ロゴ プリント 半袖 Tシャツ M

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名作☆新品】JUNYA WATANABE COMME des GARCONS | labiela.com

※まず初めに全ての項目・自己紹介文を読んでからご参加下さい※ 商品詳細★☆★☆★☆★定価円38,500円HOORSENBUHSは日本でも芸能人の方が多数愛用されている大変人気のブランドです。胸ポケットとバックにプリントされたHOORSENBUHS定番のトライリンクロゴがとてもカッコよく存在感のある1着です。アメリカ製のスーピマコットンを使用し、ロサンゼルスのダウンタウンにてプリントが施されています。裾の部分には、TRI-LINKのループタグが付属します。★☆★☆★☆★【ブランド】HOORSENBUHS【商品名】MAKERSMARKTSHIRT【カラー】ブラック【サイズ】M・肩幅約46cm・身幅約50cm・袖丈約20cm・着丈約70cm【素材】コットン100%【状態】・多少の使用感はありますが、目立つ汚れやダメージは無くまだまだお使いいただけるかと思います。※商品の特性をご理解の上ご購入下さい。※素人寸法※素人保管/状態はあくまでこちらの主観になりますので、画像にてご確認下さい。※画像と実際の商品に若干の色の違いある場合ございますがご了承下さい。気になる方は質問よりお問い合わせ下さい。※中には細かい傷やダメージ等の見落とし等もあるかもしれませんがご了承ください。【発送詳細】・富山県からの発送になります。【注意事項】[古着にご理解の無い方][購入後24時間以内にご連絡][購入後3日以内のご入金]［c4872★定価3,9万円★HOORSENBUHSホーセンブースHBMAKERSMARKTSHIRTトライリンクロゴポケットプリント半袖Tシャツカットソー黒M