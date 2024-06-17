ラスト1本: OUR LEGACY 2cm belt 80

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ご覧いただきありがとうございます。海外正規取扱店にて購入しました。oursの深水さんモーガンさん着用のモデルになります。⚠️偽物が多く出回っています。写真の通りmadeinポルトガルなのでイタリア製ではありません。⚠️並行輸入は大半が偽物なので購入のおすすめません。(当方で試しに購入し、偽物であることをメルカリに通報済み。独特のビンテージ感、ourlegacyの全くない皮ベルトが届きます)◾️商品名アワーレガシー2cmベルトOURLEGACY2cmbelt◾️サイズ80cm◾️状態新品、未使用◾️付属品袋、タグネコポスまたは宅急便コンパクトでの発送になります。値下げ不可色々なフリマにだしてます。よろしくお願いします。過去の評価等見て頂ければご理解頂けると思いますが、偽物は一切販売していません。それでも不安な方は購入後に鑑定下さい。よろしくお願いします。アワーレガシーアワレガシーサマーニットニットケーブルニットサマーセーターベルトOursOur’sローズモーガン蔵人深水光太