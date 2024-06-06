2018 ss デザイン◉ supreme ガネーシャ　キャップ　ブラック

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商品詳細
カラー···ブラックsupremeガネーシャキャップ。4.5年前バリに新婚旅行に行く時に記念に¥15000くらいで購入致しました！！数回被って使わなくなったので今回出品致します。自分は少し頭は大きめではありますが、深さやサイズ感。シルエットも綺麗だと思います♪※状態かなりいい感じと思います。が、自宅保管になりますので気になされる方はご遠慮下さい。 ↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓ガネーシャは、困難や障害を取り除き福をもたらすとされる、豊穣や知識、商業の神様です。インドではとても人気の神様。【サイズ】調整可能 フリーサイズ ユニセックス頭周り 〜約60cm（スナップバック2つ留め）高さ 約11cm※日本人平均頭囲57-58cmのトルソーに被せて計測した結果です。
http://narcologia.ru/goods/message611727.html
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