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- 90's HARLEY DAVIDSON Tシャツ Made In USA
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商品詳細
L'ECHOPPE（レショップ）金子恵治さんが着用されているデザインのモデルに近いハーレーTです。90年代前半のハーレーTですが、胴だけに限らずアームにもプリントされた逸品です。数多いハーレーTシャツの中でも人と違いを生み出す商品です。ハーレーTであれば何でも良いというものではないとおもいます。非常にセンスが問われる一着です。肩幅54、身幅58、着丈711990年代90年代前半90'smadeinusaアメリカ製シングルステッチハーレーTシャツハーレーダビッドソン tシャツ
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