【5053】未使用保管品！LANVIN　ネクタイ　ビッグサイズ.

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この度はご閲覧ありがとうございます。ビジネスシーンや古着コーデなどをビシッと決めたい方へ！ブランドネクタイは見た目や・機能性も勿論、【自信にも】繋がっていきますよ！大切な人へのちょっとしたプレゼントにも最適です。当店のネクタイは全てアイロンにてシワ伸ばしもしております。ご購入の際はトラブル防止のため、詳細をご確認の上、よろしくお願いいたします。【状態】未使用保管品【素材】シルク100%【大剣幅】おおよそでのサイズを画像掲載【付属品】なし【購入元】業者専用オークション【発送について】折り畳んでの発送になります。畳みシワは性質上ついてしまいますので、アイロン等で伸ばして頂けますと幸いです。【必ずお読みください】・注意しておりますが人の目で検品しております。些細な見落としはご容赦ください。・お使いの画面によって色の見え方に違いが生じる場合がございます。・お品はタイミングによって在庫にすれ違いが起きる可能性がございます。予めご了承ください。【返品について】利用規約に沿って、ご購入者様都合による返品は受け付けておりません。但し、以下条件に該当する場合、受け取り評価前の状態で商品到着後7日以内にご連絡ください。・商品違い・商品説明と著しく違う場合古物商許可証第431250050418