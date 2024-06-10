トワイライトエクスプレス　Twilight Express tシャツ Lサイズ

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商品詳細
肩幅約50身幅約53着丈約75未使用品になります。古着好きな方からしたらたまらない、フルーツオブザルームのボディが使われてます。保管時、発送時にシワついてしまいます。何かありましたらお気軽にお問い合わせ下さい。トワイライトエクスプレス（英語:TwilightExpress）は、かつて大阪駅-札幌駅間で運行されていた臨時寝台特別急行列車である。2015年3月12日始発基準で一般販売を含めた臨時列車としての運行を終了し、その後はツアー専用列車として2016年3月22日の大阪駅着まで運転された[
http://narcologia.ru/goods/septet294919.html
http://narcologia.ru/goods/influenza933293.html
http://narcologia.ru/goods/flight514728.html
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【新品未使用】トワイライトエクスプレス×OJICOコラボレーションTシャツ 6A
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2023年最新】トワイライトエクスプレス tシャツの人気アイテム - メルカリ
トワイライトエクスプレス
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