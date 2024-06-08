SAINT M×××××× セントマイケル 23SS PMS CAP

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お読みいただき、ありがとうございます。下記内容を確認いただき入札をお待ちしています。ブランド:SaintMxxxxxxセントマイケル国内外で絶大な人気を誇るブランド\"READYMADE(レディメイド)\"のデザイナー\"細川雄太\"と、\"KanyeWest\"\"VirgilAbloh\"\"NEIGHBORHOOD\"などとのコラボレーションが記憶に新しいロサンゼルス在住のビジュアルグラフィックアーティスト\"CaliThornhillDeWitt(カリ・ソーンヒル・デウィット)\"によって立ち上げられた\"SAINTMxxxxxx(セントマイケル)\"。グラフィカルなプリントやヴィンテージ感が表現されたアイテムは、着るほどに生地表面の毛羽立ちやプリント部分のひび割れなどヴィンテージの風合いを強めるが、色あせや経年劣化はしにくい特殊な加工が施され、縫製に関してもなめらかな仕上がりと快適な着心地を実現させている。SAINTM××××××セントマイケル23SSPMSCAP(SM-S23-0000-072)WHITEサイズ 高さ 頭周り つばFREE1350~607単位：cmユナイテッドアローズにて購入。素人採寸のため多少の誤差はご了承下さい。【商品の状態】使用状況：新品未使用品【注意事項】「サイズが合わなかった」、「思っていた色と違った」、等での返品はお受けできません。着用感や何ｃｍの人に合うか?出品者の身長体重を教えてください等のご質問には体格の個人差や、着方の好み等もございますので基本的にお答えしておりません。ご入札後のキャンセル・取り消しはしておりません。よくご検討の上、ご入札お願いいたします。落札後、24時間以内のご連絡、3日以内のご入金お願いいたします。トラブル回避のため落札後の質問は一切受け付けませんので、予めご了承ください。