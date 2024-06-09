美品！銀座田屋 シルク100% 高級ネクタイ　オーバーテン ネイビー 花 植木鉢

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▪商品名:高級感あふれるシルク100%の銀座田屋製ネクタイGINZATAYA▪カテゴリ:メンズネクタイ▪色:鮮やかなネイビー系★こちらは、品質とデザインにこだわり抜いた銀座田屋のシルク100％ネクタイです。ネイビー系の色合いが特徴で、オーバーテンの花、植木鉢をイメージした独特のパターンは、普段使いから特別な日まで幅広く使える一品です。未使用に近い状態で、非常に美品です。使用頻度:\"普段使いからビジネスシーン、特別な日のコーディネートにもおすすめです。➻出品理由:断捨離の為の出品です。～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～【素材】:シルク100%【製造国】:日本【製造元】:銀座田屋【デザイン】:花、植木鉢のイメージしたオーバーテン【状態】:未使用に近い【サイズ】剣先約9cm～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～【使用感】使用感ほとんどない美品！汚れや破れはありません。しっかりしたネクタイです。【注意】あくまでも中古品ですのでスレや細かい汚れ等があるかもしれません。used品をご理解の上ご購入下さい。※折り畳んでの配送となります。配送時の折りジワはご了承下さい。この機会にぜひいかがでしょうか。よろしくお願いします。この他にもブランドネクタイを出品しております。↓こちらからご覧いただけます♪#おみこ★ブランドネクタイ品各種✨#銀座田屋#GINZATAYA#高級#ネクタイ#ネクタイピン柄・デザイン···花柄カラー···ネイビー