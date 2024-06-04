C173 美品 グッチ 帽子 キャップ GGキャンバス ユニセックス XL

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【ブランド】GUCCI グッチ 【カラー】ベージュ系【素材】写真参照【表記サイズ】XL【実寸サイズ】つば：7cm頭周り：約56～60cm ※素人採寸のため多少の誤差はご了承ください。【商品状態】多少使用感有りますが、特筆すべきダメージは御座いません。※正規品です、万が一偽物の場合は返金対応可能です。どうぞご安心してお買い求めください。