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PUFF DADDY ビンテージ CAP キャップ BIGGIE パフダディ
商品番号 H19786828815
商品名

PUFF DADDY ビンテージ CAP キャップ BIGGIE パフダディ
ブランド名 ラップティーズ
特別価格 税込 15,180 円
在庫状況 あり

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商品詳細

VINTAGEPUFFDADDYのCAPです。TOMMYHILFIGERトミーヒルフィガーのロゴのようなデザインで写真6.7枚目のようにRAPTEESにも掲載されているTシャツと同じ1997年当時のCAPです。ヴィンテージデッドストックで購入後、試着のみで大切に保管してきましたのでほぼデッドストックです。VintageTommy物などと合わせてもおもしろいと思います。他にもヴィンテージビギーのTシャツやキャップ、ビギーが所属していた当時のBADBOYENTERTAINMENTのヴィンテージTシャツやキャップなども出品していますのでご覧くださいJERRYLORENZOFEAROFGODDRDREICECUBE2PACSNOOPDOGGEMINEMWUTANGMETHODMANREDMANNOTORIOUSBIGGIERAPTEESRAPTEEDMXAALIYAHSUPREMENIKERAPTEEJERRYLORENZOMARILYNMANSONMETALLICAMEGADETHGUNSN'ROSESNIRVANADINOSAURBRUCEWEBEROASISBJORKREDHOTCHILIPEPPERSRADIOHEADBJORKSONICYOUTHKURTCOBAINTRAVISSCOTTSLIPKNOTトラヴィススコットJustinBieberWU-TANGCLAN
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