PUFF DADDY ビンテージ CAP キャップ BIGGIE パフダディ

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希少 VINTAGE THE NOTORIOUS BIGGIE ビギー CAP-

VINTAGEPUFFDADDYのCAPです。TOMMYHILFIGERトミーヒルフィガーのロゴのようなデザインで写真6.7枚目のようにRAPTEESにも掲載されているTシャツと同じ1997年当時のCAPです。ヴィンテージデッドストックで購入後、試着のみで大切に保管してきましたのでほぼデッドストックです。VintageTommy物などと合わせてもおもしろいと思います。他にもヴィンテージビギーのTシャツやキャップ、ビギーが所属していた当時のBADBOYENTERTAINMENTのヴィンテージTシャツやキャップなども出品していますのでご覧くださいJERRYLORENZOFEAROFGODDRDREICECUBE2PACSNOOPDOGGEMINEMWUTANGMETHODMANREDMANNOTORIOUSBIGGIERAPTEESRAPTEEDMXAALIYAHSUPREMENIKERAPTEEJERRYLORENZOMARILYNMANSONMETALLICAMEGADETHGUNSN'ROSESNIRVANADINOSAURBRUCEWEBEROASISBJORKREDHOTCHILIPEPPERSRADIOHEADBJORKSONICYOUTHKURTCOBAINTRAVISSCOTTSLIPKNOTトラヴィススコットJustinBieberWU-TANGCLAN