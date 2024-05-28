本物　ルイヴィトン　メンズベルト　新品未使用

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20年ほど前にオーストラリアの直営店で購入したメンズベルトです。かなり古いですが、未使用のままタンスの奥に入ってたので状態は良いです。裏側に目立ちませんが、押したような小さな傷のようなものがあります。写真でも分からない程度なので、写真は掲載してませんが、気になる方は写真を掲載しますのでコメントをお願い致します。箱付きで、袋に入ったまま保存。箱に若干汚れのような跡があります。長さ 約115cm色 濃い茶系現在のデザインとは、若干異なるようです。高額なので、小さいですが宅配便で発送致します。発送は購入時の箱に入れて、更に段ボールに入れて発送しますが、段ボールなどの梱包材は再利用の梱包材を使用します。値引き交渉不可 あくまでも素人保管、素人梱包、新品未使用でも古い商品の為、神経質な方、クレーマーのご購入はトラブルの原因となりますのでお断り致します。自宅に喫煙者と保護猫がおります。長年クローゼットの中の上段で保存している為、恐らく被害はないと思われますが、絶対に…とは言えないのでご了承下さい。たまに、猫と喫煙者の理由で値引き交渉ありますが、情報はプロフにも記載しているので嫌な方はペットも喫煙者もいない方から買えばいいと思ってます。私にとって保護猫達は癒やしてくれるかけがえのない大切な命であり家族です。申し訳ないとは全く思ってませんので、値引き交渉の理由とされる事は不快です。#メンズベルト#ルイヴィトン#ルイヴィトンベルト#新品ベルト#新品ルイヴィトン