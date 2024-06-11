渋谷店限定品 TENDERLOIN テンダーロイン ナイロンペインターCAP L

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TENDERLOINNYLONPAINTERCAPBROWNテンダーロインナイロンペインターキャップです。渋谷店限定品です。限定品は通常品と違い、頭頂部が無地でシンプルな仕様になります。形も良く、2トーンのブラウンで着こなしのアクセントになる万能なCAPです限定品でほとんど出回らないためこの機会にどうぞ‼︎色 ブラウンサイズ Lアジャスターにて調整可能です。56〜60㎝程度カラー···ブラウン日本製付属品…ブランド紙タグ2回着用のみの美品です。もちろん汚れ傷等はありません。素材···ナイロン