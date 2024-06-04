【海外限定モデル】ニューエラ　ヤンキース　7 5/8

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商品詳細
【メーカー】NEWERA【商品名】59FIFTYLogoHistoryニューヨーク・ヤンキースクーパーズタウンワールドシリーズサイドパッチ1977グリーンアンダーバイザー【サイズ】75/8(60.6cm)【カラー】ホワイト×ネイビー【チーム】NYニューヨーク・ヤンキース【状態】ステッカーだけ剥がした未使用品です。【備考】海外別注品(ツバ裏:グリーン)#NEW#ERA#ニューエラ#59FIFTY#サイドパッチ#1977#海外別注#海外限定#レア#ニューヨーク#ヤンキース#ニューヨークヤンキース
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