【★値下中 試着のみ】ニューバランス 574 ゴルフ ネイビー＆レッド 26.5

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商品詳細
★質問＆お値下げ交渉などコメント大歓迎★型番：UGS574NTサイズ：26.5cm定価：13,200円2年前にお店での試着のみ。その後箱に入れ倉庫に保管していました。画像６〜９のアウトソールに黄ばみ？のようなのもがありますが、ゴルフで使用する前提なら気にならない程度と思われます。靴裏・インソール・履き口ともに使用感のない新古美品です。少しでも気なる方はコメントなどくださると幸いです。
http://narcologia.ru/goods/capitation533808.html
http://narcologia.ru/goods/peroration426015.html
http://narcologia.ru/goods/parenthesis234144.html
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