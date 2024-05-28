【NIKE】ロサンゼルス・エンゼルス　Heritage86　ネイビー

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ANGELS大谷翔平●フォルム：ヘリテージ86 浅めの被り 男女問わずどんな服装にも合う被りやすいローキャップ ●素材：コットン100%●サイズ：54-61cm●カラー：ネイビー◆単品値下げ不可(※)2点セット購入→合計価格から2000円引き3点セット購入→合計価格から3000円引きこれら以外の値引きは不可とさせていただきます。ヤンキース パドレス ドジャース ★梱包/発送方法に関して★当商品はキャップの輸送過程での型崩れを極力防ぐため、長さ24cm/幅17cm/高さ7cmのゆうパケットプラス専用箱に梱包しお届けします。高さ約10～11cmのキャップを7cmの箱に収めることを予めご了承ください。(※)キャップを平らに潰して梱包し、ネコポス(高さ3cm箱)で発送をしてもよろしければ表示価格から【500円値引き】 をさせていただきます。(キャップ内側の紙は抜きます。)コメント欄にて「ネコポス希望」とお申し付けください。