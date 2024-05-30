STUSSY RICK OWENS WORLD TOUR TEE

新品未使用STUSSYRICKOWENSWORLDTOURTEEステューシー40周年ワールドツアーリックオウエンスTシャツ色ホワイトサイズS着丈：69cm 身幅：49cm 袖丈：21cm 肩幅：41cm素人採寸なので多少の誤差はご了承ください国内店舗で購入しましたすぐに発送可能です



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