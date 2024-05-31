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ボッテガヴェネタ トラベルケース 財布
商品番号 D28407700692
商品名

ボッテガヴェネタ トラベルケース 財布
ブランド名 ボッテガヴェネタ
特別価格 税込 10,000 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ボッテガヴェネタトラベルケース財布になります。使用品になり、内側、使用によるキズ、外側角に小傷あり、持ちて薄キズ、画像確認お願い致します。(状態は悪く無いかと思います)ブランドショップにて購入になります、よろしくお願い致します。
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