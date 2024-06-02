オフホワイト　Tシャツ

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商品詳細
3年ほど前に別フリマアプリで購入しました。服の系統が変わったので売ります。2回程度着用しましたが、目立つ汚れは見当たりません。今年は一回も来ておりません。洗濯済みですが、中古品ということをご理解ください。値段交渉や写真の不足などはコメントください。サイズはxsですが、海外の製品ですので、日本で言うs〜mくらいのサイズ感です。私は175cmの55kgですが、問題なく着れていました。発送は一応4〜7日の間にしてますが、早めにできればと思っています。※別フリマアプリにも掲載しております。よろしくお願いします。
http://narcologia.ru/goods/monophonic304712.html
http://narcologia.ru/goods/stepchild276052.html
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