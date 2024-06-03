

【S製品】ホワイトハウスコックス S9697L ブライドル 黒 新品【最終価格】 | フリマアプリ ラクマ



【S製品】ホワイトハウスコックス S9697L ブライドル 黒 新品【最終価格】



Whitehouse Cox ホワイトハウスコックス S9697L LONG WALLET 長財布 ...



Whitehouse Cox ホワイトハウスコックス S9697L LONG WALLET 長財布 ...



【S製品】ホワイトハウスコックス S9697L ブライドル 黒 新品【最終価格】



Whitehouse Cox ホワイトハウスコックス S9697L LONG WALLET 長財布 ...



Whitehouse Cox ホワイトハウスコックス 長財布 ブライドルレザー ...



【S製品】ホワイトハウスコックス S9697L ブライドル 黒 新品【最終価格】



Whitehouse Cox ホワイトハウスコックス S9697 LONG WALLET 長財布 ...



ホワイトハウスコックス(Whitehouse Cox) リージェントブライドル S9697L 長財布 【正規販売店】



Whitehouse Cox ホワイトハウスコックス S9697 LONG WALLET 長財布 ...



【S製品】ホワイトハウスコックス S9697L ブライドル 黒 新品【最終価格】



ホワイトハウスコックス 財布 Whitehouse Cox 長財布 S8819 BLACK ...



Amazon | ホワイトハウスコックス(Whitehouse Cox) リージェント ...



White house Cox ブライドルレザー 長財布 二つ折り 黒 - 長財布

WhitehouseCoxS9697LLONGWALLET／BRIDLEロングウォレット／ブライドルCOLOR：BLACKホワイトハウスコックス(WHC)の代名詞とも言える、ブライドルレザーの長財布です。S9697Lは従来のS9697をベースに財布の全長を約1cm長くしたロングバージョンで、こちらは「Sマーク」製品*になります。「Sマーク」製品についてこの製品は、最終段階の検品において、革のシワや傷、縫製時のゆがみなどの不具合により、社の規格から外れたもので、Sマークが刻印されています。製品の機能性に影響を与えるような不具合はなく、実際の使用には問題はありません。（むしろ正規品の証拠とも言えます。）今年2月、WHCの日本総代理店直営店フレーム様にて購入いたしました。新品未使用、化粧箱付きです。WHCの検査基準は厳しいそうで、革のシワや縫製のズレなど、素人検品では確認できませんでしたので、商品の状態につきましては掲載写真にてご判断いただけますと幸いです。強いて言えば、革の個体差によるものと思われますが、光の加減により、うっすら血管跡のようなものが見え、目立つように撮影いたしましたのでご確認ください。（画像9枚目）出品に際し、純正のレザーバームとブラシでメンテナンスいたしました。出番が来るまでの出品になりますので、ぜひお早めにご検討ください。〈お値下げ不可〉【アイテム説明】オン\u0026オフ兼用財布として定着している2つ折り長財布。インサイドには縦に並んだカード入れや充分な容量の札入れにプラスして、ジッパー付きのコインケースを備えるなど、スリムな形状ながら収納力にも優れています。BRIDLELEATHERホワイトハウスコックスで使用される革の中で最も代表的な革です。ブライドルレザーに使用する原皮は、英国を始め欧州で探し求めた、最高グレードのカウハイドで、強く耐久性のある革です。定価:57,200円(税込)素材:ブライドルレザー(牛革)ステッチ:同色サイズ:18.5×9.0cm(CLOSE)、18.5×19.5cm(OPEN)札入れ×2 小銭入れ×1 カード入れ×8 ポケット×2※購入後、12時間以内のお支払い、お荷物が届いてから24時間以内の受取評価できる方のみご購入ください。