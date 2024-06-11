美少女フィギュア　40体セット

全て箱入りです。被りは意図的に無くしています。段ボールに詰めてそのまま発送することをご了承下さい。※殆どの箱は剥き身ではなく簡易的なラッピングは施されています。主なジャンルチェンソーマン パワー マキマラブライブ鬼滅の刃 真菰 アオイ 甘露寺蜜璃 栗花落カナヲ五等分の花嫁 中野五月地獄楽スパイファミリー アーニャ東京リベンジャーズウマ娘 スマートファルコン メジロライアン テイエムオペラオーアイドルマスターシャイニーカラーズ艦これ 榛名ワンピース ワノ国僕のヒーローアカデミア 波動ねじれ 蛙吹梅雨初音ミク氷雪帝国BLEACH呪術廻戦 釘崎野薔薇リゼロ レム魔女の旅々 ラブライブ



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